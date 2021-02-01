Melbet Букмекерская контора Мелбет КЗ
Букмекерская контора Мелбет является ведущим азартным сайтом и известным букмекером в мире гемблинга. Про денежные операции, разделы в профиле, безопасность, как получить бонусы, - обо всем этом игрок узнает в сегодняшнем обзоре.
Мелбет официальный сайт Melbet
Платформа Мелбет выполнена в сочетании дизайна двух цветов. Основным фоном является черный цвет, в дополнение присоединяется оранжевый, который используется в кнопках и других элементах казино.
В самом вверху игровая платформа имеет динамическое меню, которое двигается тогда, когда пользователь прокручивает страницу. Это удобно, так как у пользователя всегда под рукой необходимая навигация.
В основном меню букмекерской конторы следующие разделы: линия, live, Fast games, слоты, live казино, киберспорт, promo, бинго, еще.
Под основным меню, для гемблеров размещены большие красивые баннеры, на которых публикуются спецпредложения и акции для участников казино.
Онлайн платформа имеет большое количество игр известных разработчиков. Кроме слотов, гемблеры могут перейти на спортивную арену и выполнять ставки. Однако, на платформе еще несколько сотен других азартных пунктов, куда игрок может зайти и испытать удачу.
Рядом с логотипом игрок может переключиться на мобильную версию мелбет сайта. Сайт открывается на всех мобильных девайсах корректно, все элементы пропорционально уменьшены к размеру экрана и выглядят в нормальном размере.
Основным преимуществом сайта Melbet является то, что игроки могут делать ставки на спорт, а также заходить в казино и крутить барабаны. Весь интерфейс логически продуман до мелочей и геймер может интуитивно понять куда следует дальше нажимать, чтобы попасть в нужный раздел казино.
На платформе игроки могут отслеживать статистику, которая является важным разделом для гемблеров.
Благодаря надежной системе защиты, гемблер может не переживать за безопасность игры на платформе. Все данные надежно шифруются и не передаются третьим лицам.
Игроку стоит переходить лишь на официальный сайт мелбет и рабочие зеркала. Не нужно переходить на сторонние сайты, которые выглядят похоже на игровую платформу.
Сторонний сайт может загрузить на устройство вредоносные приложения и вирусы, которые будут ощутимо тормозить устройство, и могут украсть конфиденциальную информацию и платежные данные.
Мелбет зеркало рабочее на сегодня и прямо сейчас
|💼 Название
|БК Мелбет (Мелбет)
|🎟️ Лицензия
|HE389219 Curaсao
|💵 Минимальный депозит
|300 ₸
|💵 Минимальная ставка
|50 ₸
|💰 Бонус
|43 000 ₸
|🎖️ Приложение
|Android, iOS
|🤹♀️ Казино
|Да (слоты, рулетка, игры)
Букмекер мелбет в Казахстане имеет дополнительные адреса, которые служат для предоставления пользователям возможности из разных регионов заходить на онлайн платформу. Игрок может перейти по этому рабочему адресу прямо сейчас.
Мелбет регистрация нового аккаунта
Игроки могут быстро зарегистрироваться в букмекерской конторе Мелбет.
Для создания учетной записи нужно выполнить несколько действий:
- попасть на главный сайт или зеркало Melbet и нажать на кнопку “Зарегистрироваться”;
- гемблерам откроется окно, в котором будет 4 варианта для регистрации: в 1 клик, с помощью телефона, email, социальные сети;
- после выбора типа регистрации и заполнения данных, игроку нужно нажать на кнопку “Зарегистрироваться”;
- у игрока появится окно, в котором будет указан логин и заполнена строка с паролем. После появления окна, нужно нажать на кнопку “Войти”.
- Регистрация на этом этапе успешно пройдена и гемблер может переходить на платформу развлечений.
Игроку важно помнить, что регистрироваться в конторе мелбет разрешается лишь совершеннолетним пользователям. Если букмекер обнаружит несовершеннолетие у игрока, то аккаунт может быть закрыт или заблокирована возможность вносить средства.
Как поставить ставку на Мелбет?
Гемблер может легко поставить ставку в ведущей игровой платформе Мелбет.
Для выполнения ставки нужно выполнить несколько действий:
- Авторизоваться в заведении Мелбет и закинуть средства на игровой баланс;
- выбрать спортивную дисциплину, например, футбол;
- выбрать матч, который интересен. Гемблер может сделать ставку в live событии и на матч, который скоро состоится;
- после выбора матча, игроку нужно нажать на команды и откроется панель для ставок;
- гемблеру остается нажать на исход игры и действие перенесется в купон. Далее, нужно указать сумму и нажать на кнопку “Сделать ставку”.
Дополнительно, игрок может выбирать различные матчи и выполнять ставки. Все действия будут переходить в купон и таким образом соберется экспресс, в котором несколько ставок.
Важно отметить, что в одном событии гемблер не может сделать несколько ставок, система покажет ошибку. Если ставка у игрока победила, то гемблер может видеть увеличения баланса. Если пари не сыграло, то сумма баланса не изменится.
Скачать Мелбет приложение можно с нашего сайта.
Как вывести деньги с Мелбет?
Гемблер может легко и удобно вывести деньги с Мелбет. Однако, в первую очередь игрок должен пройти верификацию. Следует правильно заполнить раздел с личными данными и загрузить документы, которые подтверждают, что пользователь совершеннолетний. Как только верификация подтверждена, игрок может заказать выплату на удобную платежную систему и получить перевод в тенге.
Заявка на выплату создается мгновенно. Пользователь может видеть в истории статус заявки. Система проверяет аккаунт на наличие верификации, и если все успешно, то передается команда на осуществления выплаты.
Личный кабинет Мелбет
Личный кабинет включает в себя широкие возможности для гемблеров, в котором они могут пополнить собственный баланс в казино, вывести денежные средства, посмотреть от мелбет бонусы и хронологию ставок, держать связь с операторами поддержки и т.д.
В профиле для пользователя доступны следующие разделы: пополнить и вывести средства, история ставок и переводов, приведи друга, VIP кэшбэк казино, бонусы и подарки, поддержка, личные данные, безопасность, настройки аккаунта.
- Пополнить счет. Игрок может перевести деньги с банковской карты и других платежных средств на собственный баланс в мелбет.
- Вывести средства. Здесь гемблер может заказать выплаты выигранных денег к себе на банковскую карту или другую удобную платежную систему. Также, можно заказать выплату в виде криптовалюты.
- История ставок. Для игрока отображается информация о пари. Все результаты можно удобно фильтровать по типу ставки, линии, рассчитаны и т.д. Дополнительно, реализована удобная функция, которая позволяет отправить на email историю ставок сроком до трех месяцев.
- История переводов. Гемблер может видеть все движение средств. Предоставляется информация о пополнениях, выводе средств. Данные игроку будут отображаться по двум счетам: виртуальному и основному.
- Приведи друга. Игрок может взять участие в партнерской программе и получать вознаграждение в виде процента за каждого привлеченного пользователя. Для участия в программе, нужно согласиться игроку с условиями и нажать на кнопку “Принять участие”.
- VIP кэшбэк казино. Игроки увидят программу лояльности, участвуя в которой, гемблер будет получать вознаграждения от заведения.
- Бонусы и подарки. Игрок может увидеть спецпредложения, которые уже активированы для текущего аккаунта. Также, можно ввести промокод для активации подарка или бонуса. Часто промокоды публикуют в официальных мелбет каналах соцсетей. Поэтому игроку важно подписываться на каналы Melbet в социальных сетях и следить за новостями.
- Поддержка. Игрок может связаться с операторами мелбет, которые помогают в решении любых возникающих вопросов. Служба техподдержки работает круглосуточно и у гемблера есть следующие варианты связи с операторами: прямое письмо с сайта игорного заведения; онлайн консультант; заказ звонка от оператора.
Везде случаются сбои, и букмекерская контора это не исключение. Например, игрок внес средства на счет с помощью банковской карты, но баланс не увеличился. Гемблеру нужно предоставить данные о пополнении службе поддержки для ускорения зачисления средств.
- Личные данные. Игроку доступна возможность смены номера телефона, а также посмотреть активные сеансы в платформе мелбет. Если гемблер не запускал сайт мелбет с других устройств, то пользователь может нажать на кнопку “Завершить все сеансы” и будет осуществлен выход с аккаунта на всех девайсах.
- Безопасность. В разделе “Безопасность” гемблер может защитить свой аккаунт в мелбет еще надежнее. Букмекерская контора предлагает следующие функции защиты: смена пароль, установка контрольного вопроса, авторизация по e-mail, двухфакторная авторизация, привязка телефона. Также, игрок может завершить все активные сеансы.
- Настройки аккаунта. Игрок может выполнить нужные установки в плане отображения спортивных секций. Также, доступно гемблеру проверка промокода, просмотр результатов кэшбэка, активация бонуса.
Как получить бонусы Melbet
Гемблеру доступны бонусы от игровой платформы Melbet в личном кабинете. Вот пошаговый план:
- Зарегистрироваться в melbet и кликнуть на личный профиль;
- Далее, нажать на пункт меню “Настройки аккаунта” и в самом низу активировать приветственный бонус.
После регистрации у гемблера есть возможность выбрать приветственный бонус или отказаться.
Гемблеру доступно для активации несколько бонусов. Первый пакет в размере бонуса до 87000 тенге и сверху 290 фриспинов.
Второй бонус игрок может получить до 43000 тенге за первый депозит в казино.
Пользователю важно помнить, что у букмекера Melbet можно создавать одну учетную запись. Если система мелбет обнаружит несколько учетных записей на одни данные, то в таком случае, букмекер может заблокировать аккаунты, без возврата средств.
Ввод и вывод средств
Гемблеры могут пополнить игровой баланс на сайте Мелбет следующим образом:
- перейти в профиль и нажать на раздел “Пополнить счет”;
- выбрать способ оплаты. Далее у игрока откроется окно, в котором нужно будет ввести сумму в тенге и нажать кнопку “Подтвердить”. В варианте зачисления средств через банковскую карту, гемблеру понадобится ввести фамилию, имя, телефон;
- затем система казино перенаправит гемблера на защищенный платежный шлюз, на котором нужно будет подтвердить платеж;
- далее, средства мгновенно зачисляются на баланс пользователя.
Способы внесения денег на счет
Игроки могут пополнить счет следующими способами:
- с помощью банковских карт Visa/Mastercard;
- электронные кошельки: Jeton Wallet, Webmoney, SticPay, AstroPay, AirTM, MoneyGo, Skrill, Piastrix, MuchBetter;
- криптовалюты;
- электронные ваучеры: MoneyGo Voucher, Jeton Cash.
На игровой платформе Melbet наименьшая сумма для пополнения 400 казахстанских тенге.
Гемблеры могут вывести средства, используя нижеуказанные способы:
- перевод на банковскую карту Visa/Mastercard. Наименьшее количество средств, которые игрок может вывести на банковскую карту составляет 7000 тенге;
- электронные кошельки: Jeton Wallet, Webmoney, SticPay, AstroPay, AirTM, MoneyGo, Skrill, Piastrix, MuchBetter. Минимальная сумма вывода, которую игрок может заказать в конторе с направлением на электронные кошельки колеблется от 500 до 1000 тенге.
Однако, если игрок будет выводить средства на Skrill, то понадобится минимум 5000 тенге иметь на балансе;
- платежная система Payeer. Для вывода на Payeer игроку нужно иметь 1000 тенге на балансе;
- криптовалюты. В казино доступно 41 вариант криптовалюты. Каждая монета предусматривает индивидуальную минимальную сумму на вывод.
Для вывода средств гемблеру нужно пройти верификацию на сайте букмекера. После успешного прохождения данной процедуры, система идентифицирует гемблера как реального игрока и будет подтверждать заявки на вывод средств.
Мобильное приложение Melbet
Пользователь может удобно делать ставки на платформе Melbet используя разработку букмекера для мобильных девайсов. Чтобы установить мобильное приложение, гемблеру нужно для начала скачать мелбет файл для iOS или Android.
Ниже указана подробная инструкция как скачать мобильное приложение Melbet:
- Перейти на сайт букмекера Melbet;
- Опуститься вниз сайта и выбрать в разделе меню ссылку Android или iOS;
- У пользователя откроется страница, на которой гемблер может скачать приложение. Для скачивания, нужно игроку повторно нажать на кнопку android или iOS.
После нажатия на кнопку, у игрока начнется автоматическая загрузка приложения. Система в телефоне запросит подтверждения об установке, и гемблеру нужно будет нажать “Разрешить”.
- После успешной установки, у игрока на мобильном рабочем столе появится иконка конторы melbet. Нажимая на иконку, гемблер попадает в мобильную платформу букмекера, благодаря которой пользователь может быть на азартной площадке в любом месте.
- Также, игрок может ввести собственный телефонный номер и в смс-сообщении придет ссылка, которая позволяет загрузить приложение мелбет на андроид, что является безопасным способом для дальнейшей загрузки.
Для запуска скачивания приложения на apple устройства, нужно гемблеру нажать на кнопку с надписью “iOS” и игрока перенаправит в App Store. Далее, пользователю останется выполнить установку.
В мобильном приложении элементы уменьшены относительно размера экрана пользователя. Все кнопки и интерфейс платформы работают безупречно в мобильном приложении.
Гемблеру нужно иметь хорошее подключение к интернету для комфортной игры в приложении.
Отзывы
Навруз: Увидел информацию о буке на одном форуме по гемблингу. Там много игроков писали положительные отзывы. Решил зарегистрироваться и пока всем доволен.
bilo***s: Нравится делать ставки в букмекерской конторе Melbet. Уже привык к интерфейсу и никуда переходить не хочется. Радует, что работает компетентная служба поддержки.
zail**si1: Уже года 3 периодически захожу в Melbet. Иногда кручу барабаны, но больше всего сижу на футболе. Пользуюсь мобильным приложением, очень удобно.
Бадих: Увидел рекламу букмекера Melbet уже не помню где. Прошел быструю регистрацию. Понравилось то, что есть много вариантов для пополнения и вывода средств.
Виола: Всем довольна, скажу то, что на рынке букмекер Melbet держит хорошие коэффициенты, поэтому я делаю ставки через эту букмекерскую контору. Проблем с выплатами не было, рекомендую.
Jaksojn1: Обожаю выполнять пари на киберспорт через платформу melbet. Из крутых преимуществ могу отметить то, что можно посмотреть трансляцию события. Пользуюсь приложением, все классно работает.
Шенни: Пользуюсь melbet, так как это один из популярных букмекеров на рынке. Нравится использовать мобильное приложение, потому что телефон всегда со мной. Могу сказать, что помимо ставок еще и казино на телефоне просто летает. Все продумано, поддержка быстро отвечает и помогает.
Частые вопросы игроков
- Какие виды спорта доступны для ставок на Мелбет?
У гемблеров есть возможность для ставок на следующие виды спорта: волейбол, настольный теннис, события по хоккею, баскетбольные матчи, турниры по теннису, футбол, крикет, скачки и т.д. Гемблеры могут посмотреть все виды спорта на сайте.
- Есть ли лицензия у букмекерской конторы Мелбет?
У букмекерской конторы есть разрешение и заведение законно ведет деятельность и работает на территории страны Казахстан на основании лицензии Кюрасао.
- Каковы коэффициенты на Мелбет и сравниваются ли они с другими букмекерами?
Коэффициент в мелбет КЗ средний на рынке, поэтому контора славится неплохими цифрами на разные спортивные события.